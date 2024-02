Le nostre pagelle dei look della terza serata di Sanremo 2024 | Annalisa e Fiorella Mannoia le regine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sedetevi comodi: siamo pronti a commentare idi. Lesono compilate, lal’abbiamo vista tutti e nel bene o nel male alcunici hanno fatto sognare, altri ci hanno fatto venire gli incubi. Ecco i nostri top e flop.: co conduttori e cantanti in gara Amadeus ha una giacca di Gai Mattiolo (ma serve specificarlo?). Inizialmente dorata con dettagli sfavillanti. Un po’ evidenziatore (d’altronde siamo in sessione d’esami). Ama, che dire, la tua fedeltà è esemplare. Voto: 6 Loredana Berté meravigliosa. Anche oggi un minidress che valorizza le ...

La vera protagonista della prima fila dell'Ariston continua a giocare con gli outfit optando per un vestito di tulle rosa leggero come una nuvola. Lo stile è quello da principessa delle favole a cui l ...«Siamo nel 2024 ma ragioniamo come 2.500 anni fa». Inizia così il monologo di Teresa Mannino a Sanremo. Citanto Protagora, la comica siciliana ha parlato di come si ...Nella terza serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo la nuova co-conduttrice ha demolito con ironia la convinzione dell'uomo di esercitare una forma di superiorità sulla natura La terza serat ...