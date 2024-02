Le migliori spiagge del mondo | ecco la classifica 2024 di Lonely Planet

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Non è mai troppo presto: chi sta pianificando le proprie vacanze estive deve assolutamente leggere questo articolo, se vuole scegliere una delle 20più belle alsecondo ladi, la “bibbia” di ogni viaggiatore. Vediamo assieme le mete da sogno in tutto il, anche se l’Italia non compare in questa particolare. Scopriamo la top 10, e poi le posizioni sino alla ventesima.Leggi anche: Orient Express e gli altri: i viaggi nei treni di lusso, con maggiordomo H24 (e non solo) 1) The Pass, Byron Bay (Australia) Si parte dall’Australia: al primo posto c’è questa spiaggia nel Nuovo Galles del Sud. Si tratta del punto più a est dell’Australia, interessante per la sua natura incontaminata, dove non è raro trovare ...