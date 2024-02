Le migliori serie Netflix da finire in un solo giorno

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Non tutti amano perdere ore o giorni davanti alla tv per vedere una. Molte persone, infatti, preferiscono iniziareda pochi episodi, o comunque, titoli con puntate brevi in modo da poter completare la visione in un unica giornata di binge-watching. Esistono, però,tv che si...