Le migliori app da scaricare a febbraio | sarà possibile votare i cantanti a Sanremo con lo smartphone

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mancano circa due settimane all’inizio del Festival di2024 condotto da Amadeus. Il direttore artistico e conduttore, con la sua produzione, sta completando gli ultimi tasselli per dare il via alla kermesse musicale. Un evento che ospiterà ben 30 Big in gara che sapranno stupire ed emozionare il pubblico in sala e in ascolto.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.