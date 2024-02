Le marce dei trattori Ultimatum a Lollobrigida | | Ci riceva o blocchiamo tutto E salta il corteo a Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) dall’inviato Oltre quattrocento. Un “esercito” appostato sulla collinetta della Nomentana, ma anche in altre aree periferiche della Capitale, in una protesta degli agricoltori sempre più compatta e dagli esiti che restano imprevedibili. Non mancano divergenze tra le varie anime del movimento, che più spontaneo non si può, ma certo le centinaia di mezzi pesanti e, a questo punto, le quasi mille persone al presidio della Nomentana danno la dimensione di una mobilitazione che non può essere ignorata. Giornata a dir poco convulsa quelle di ieri, vissuta su più tavoli. Confermata all’inizio e per gran parte del giorno la manifestazione a piazza San Giovanni, una decina die 1.500 persone in. In serata però cambia: manifestazione annullata, con quattroin ...