Le indagini sulla chiamata fake con la voce di Biden nel New Hampshire

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La decisione della Federal Communications Commission americana di intervenire repentinamente per mettere al bando le robocall (legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale) è figlia di una vicenda che si è consumata nel corso della terza settimana del mese di gennaio nel New. Il 23 dello scorso mese, infatti, sono andate in scena le elezioni primarie nello Stato e migliaia di cittadini hanno ricevuto una strana telefonata. Si trattava, come testimoniato dalle(ancora in corso) di una robocall (robotizzata) in cui la(artefatta grazie all’AI) del Presidente americano Joeinvitava i cittadini a non votare. LEGGI ANCHE > Gli Stati Uniti hanno messo al bando le robocall Un’ingerenza elettorale che ha portato a un pronto intervento da parte della Commissione ...