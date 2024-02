Le imprese italiane sono le più vulnerabili | aziende in crisi per il rialzo dei tassi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lefinanziariamenteaumentano. E lo fanno soprattutto in Italia, Paese ritenuto più a rischio, insieme alla Germania. Un’indagine della Bce sottolinea come siano proprio Roma e Berlino ad avere la quota più alta di, ben il 9%. Tutto ciò in un contesto in cui lefinanziariamentenella zona euroin crescita. La Banca centrale europea evidenzia che in entrambi i Paesi si sia “osservato di recente un aumento notevole di tale quota, che riflette quella, relativamente elevata, delleindustriali”. Nel secondo e nel terzo trimestre del 2023 lasi è fatta sentire: l’indice delle dichiarazioni di fallimento nell’eurozona ha superato i livelli pre-pandemia, tornando a ...