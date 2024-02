“Le ha preso la borsa” Sanremo 2024 | La Sad e il ‘furto’ in sala | chi era quella donna famosa

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Episodio clamoroso anella terza serata dell’8 febbraio. Il gruppo musicale La Sad ha fatto un’esibizione show e, oltre a intonare la loro canzone Autodistruttivo, ha sortutto il pubblico con un gesto che ha richiamato il collega Piero Pelù. La band è stata l’ultima ad esibirsi al Festival, quindi eravamo già entrati nel corso della notte quando è successo l’impensabile. Ad essere coinvolta è stata anche un’altra vip, seduta nella platea dell’Ariston. Esi è letteralmente infuocato davanti alla presenza de La Sad, che ha rubato la scena in maniera clamorosa. Ovviamente il video in questione, riguardante uno dei componenti del gruppo, è diventato virale e sul web non si fa altro che parlare di questa incursione pazzesca nel pubblico. Leggi anche: “Ma state ...

La Sad come Piero Pelù: durante l'esibizione del gruppo, il cantante Theo, è sceso in platea e durante la canzone ha preso in prestito la borsa dell'influencer Giulia Salemi. Nonostante fosse l'una di ...Un 49enne georgiano, arrestato la sera del 26 gennaio, dopo aver agito con il volto travisato: era stato fermato da un carabiniere fuori servizio mentre ...La Borsa Internazionale del Turismo 2024 si chiude così come si era aperta: con un talk delle cinque DMO siciliane – Islands of Sicily, Madonie-Targa Florio, Sicilia Centrale, Valle dei […] ...