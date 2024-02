Le fotografie che celebrano i viaggi in giro per il mondo di Daniele Tamagni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’acronimo Sape in francese corrisponde a «Société des ambianceurs et des personnes élégantes». Indica il movimento di soli uomini che in Congo si fregiavano di un lusso esibito, a tratti ostentato. I tipici gentlemen, dandy afroamericani, di cui il film “Green book” (vincitore dell’Oscar nel 2019) ci ha fornito un tipico esempio. Non era tanto un modo di prendere le distanze dal resto della popolazione, anzi: rappresentava una rivalsa, un tentativo di sottolineare il processo di colonizzazione. Ecco,ha fotografato i sapeurs, come venivano anche chiamati, nel quartiere Bacongo di Brazzaville, un lavoro che confluì nel libro Gentlemen of Bacongo, pubblicato nel 2009, una delle tante derive, delle tante forme, delle tante caratteristiche che ha assunto il suo amore viscerale nei confronti del continente africano. La mostra che inaugura ...