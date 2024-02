Le femministe che difendono le donne dal femminismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Credevo fosse un misto fra il celebre vendicatore mascherato e quella vampira dei fumetti erotico-horror; viene fuori invece che “Zorra”, titolo del singolo con cui i Nebulossa rappresenteranno la Spagna all’Eurovision, si colloca nel campo semantico più o meno all’incrocio fra stronza e troia, fra cagna e porca. Collocazione ben poco lusinghiera, che giustamente ha indignato leiberiche, per nulla contente che la propria nazione possa rendere di largo consumo in tutto il continente un termine ingiurioso e sessista. Se non che la cantante e autrice del pezzo, Mery Bas, è donna anch’essa e ci ha tenuto a spostare l’attenzione collettiva dal titolo al testo: secondo cui, se stai da sola, ti chiamano zorra, se ti diverti, ti chiamano zorra, se fai questo o se fai quello, ti chiamano comunque zorra. È, in sostanza, la versione femminista del “ti tirano le ...