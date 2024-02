Le emozioni ’blue’ guarite a tavola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) di Marina Santin Tra ritmi frenetici, mille impegni, poco tempo da dedicare a sé. Spesso ci si sente sopraffatti, e stress, ansia e depressione si fanno strada minando la salute mentale. Per contrastarle, in aiuto arriva l’alimentazione. Ciò che mangiamo ha un impatto significativo sull’umore. In particolare, i cibi ricchi di sostanze che combattono lo stress ossidativo e l’infiammazione, sono utili in caso di ansia e depressione, mentre quelli con nutrienti amici dell’intestino come probiotici e fibre, contribuiscono a supportare l’umore (non a caso l’intestino è definito il secondo cervello). Mangiare regolarmente pesce grasso (come salmone e tonno) può tutelare la salute del tessuto cerebrale e il benessere mentale. Hanno un elevato contenuto di Omega-3, che proteggono il cervello dallo stress ossidativo e dall’infiammazione, responsabili di disturbi dell’umore come ansia e ...