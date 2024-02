Le cause della morte di Mango | il padre di Angelina in gara al Festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Quali sono state ladi Pino, il noto cantante,diinaldiin questi giorni? Il cantante è morto, stroncato da un infarto, alla fine del concerto (manifestazione in beneficenza “World of Colours”) che stava tenendo al “Pala Ercole” di Policoro, in provincia di Matera, il 7 dicembre 2014. Il malore lo ha colpito mentre stava cantando “Oro”, uno dei suoi brani più famosi. L’artista, che aveva compiuto 60 anni il 6 novembre, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è giunto privo di vita. Molti fan, dopo che(all’anagrafe, Giuseppe) si è sentito male si sono trasferiti all’ospedale. A sua moglie Laura ...