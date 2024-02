Lazio | rinnovo Zaccagni | prosegue lo stallo nella trattativa

(Di venerdì 9 febbraio 2024), ildicon i biancocelesti è in: il contratto scade nel 2025 e al momento l’intesa è lontana Come riferisce Il Messaggero,lotrae laper ildel contratto in scadenza nel 2025. Per prolungare fino al 2027 l’esterno ha chiesto un ingaggio che con i bonus superi i 3 milioni di euro mentre Lotito non vuole superare tale soglia, bonus inclusi. E a gennaio la Fiorentina ci ha provato concretamente mettendo sul piatto 25 milioni di euro più bonus. Offerta respinta ma senzain estate l’esito potrebbe essere diverso. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

