Lazio: Immobile torna titolare contro il Cagliari, Cataldi sostituisce lo squalificato Rovella (Di venerdì 9 febbraio 2024) Una vittoria per scacciare via le nubi e riportare quel vento che aveva spinto la Lazio fino a sperare di poter conquistare ancora una volta un piazzamento che potesse valere l’Europa dei grandi. Assente per squalifica Rovella e Zaccagni ancora ai box, ma la Lazio di Sarri contro il Cagliari deve per forza tornare a vincere. Ne è consapevole anche il tecnico biancoceleste che, con la squadra di Ranieri, è deciso a riprendere la marcia interrotta contro l’Atalanta dopo due turni senza vittorie. Per questo la sfida in terra sarda rappresenta lo spartiacque tra la prosecuzione di un sogno chiamato Champions League e l’apertura ufficiale di una crisi che, dopo gli striscioni dei tifosi post Bergamo, potrebbe aprire scenari fin qui nemmeno considerati. Negli ultimi giorni ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 9 febbraio 2024) Una vittoria per scacciare via le nubi e riportare quel vento che aveva spinto lafino a sperare di poter conquistare ancora una volta un piazzamento che potesse valere l’Europa dei grandi. Assente per squalificae Zaccagni ancora ai box, ma ladi Sarriildeve per forzare a vincere. Ne è consapevole anche il tecnico biancoceleste che, con la squadra di Ranieri, è deciso a riprendere la marcia interrottal’Atalanta dopo due turni senza vittorie. Per questo la sfida in terra sarda rappresenta lo spartiacque tra la prosecuzione di un sogno chiamato Champions League e l’apertura ufficiale di una crisi che, dopo gli striscioni dei tifosi post Bergamo, potrebbe aprire scenari fin qui nemmeno considerati. Negli ultimi giorni ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" Anche per la Lazio contro il Cagliari è come l’ultima spiaggia ...

soprattutto per i calci piazzati. Immobile è uno dei leader dello spogliatoio, deve trascinare la squadra e suonare la carica ma deve ...

Cagliari e Lazio si preparano a scendere in campo per la prima partita del 24esimo turno di Serie A. Entrambe le formazioni provengono da un brutto stop e cercano di rilanciarsi in classifica: i sardi ...

In generale il campionato della Lazio fa rima con Under 2,5, opzione vista in 14 delle 22 partite giocate da Immobile e compagni. Al contrario, il Cagliari è squadra da Goal e Over 2,5 (14 uscite dell ...