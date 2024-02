Lavori sulla variante alla SR 71 Umbro Casentinese nel Comune di Cortona | traffico deviato da lunedì

La Regina si rifà il look in vista della Pasqua. Lavori di manutenzione ordinaria in corso in città, dal centro fino alla zona mare e Porto. Lo ...Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei cavalcavia “SP Settevene/Palo”, “svincolo Ladispoli” e “Strada Comunale Fontana Novella”, nelle tre notti di lunedì 12, martedì ...2+070 SUL RIO VARI NEL COMUNE DI PASSERANO MARMORITO ...La Provincia di Asti ne è pienamente consapevole e segue con il massimo riguardo lo stato di avanzamento dei lavori per restituire in tempi ...