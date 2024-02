Lavoratori assunti dopo la rinuncia al Tfr | confermato il sequestro d’urgenza a Chiapparoli e Consorzio Sal

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Cerro al Lambro (Milano) – Il maxidi oltre 41 milioni di euro aSpa (11 milioni) eSal (30 milioni) è statooggi dal gip di Milano Domenico Santoro. Ildel 30 gennaio scorso era stato disposto dal pm Paolo Storari nell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf con al centro uno “schema di intermediazione illecita di manodopera” nelle società che si occupano di logistica farmaceutica. In particolare dagli accertamenti è emerso che in cambio della “assunzione diretta” da parte dellaLogistica spa, “circa 500”, la scorsa estate, sarebbero stati costretti a firmare una “espressa” al “credito per il Tfr maturato negli ...