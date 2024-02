L’auto si ribalta | Maurizio Napolitano muore a 22 anni | con lui anche due amici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La comunità di Casalnuovo, in provincia di Napoli, è stata scossa da una tragica notizia che ha visto protagonista un gruppo di giovani in un fatale incidente stradale. La vittima è, un ragazzo di soli 22, deceduto a seguito delmento delsu cui viaggiava insieme ad altri due, di 23 e 24. Perdono il controllo del mezzo,si: è l’inferno L’incidente si è verificato lungo via Tavernanova, una strada che si è trasformata in teatro di una scena straziante. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente 23enne ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, causando ilmento delche ha portato alla morte ...