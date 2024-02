Lautaro Martinez e il rinnovo trattato volutamente come caso Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024)in casanon è il protagonista di una telenovela di calciomercato semplicemente perché ha scelto di non esserlo ma all’esterno l’attenzione mediatica è tutta rivolta sulla sua firma sul. Che non arriva. E c’è più di un motivo ma nonessa MONTAGGIO FORZATO – L’prima in classifica dà fastidio. Se non altro perché, avendo vinto il Derby d’Italia a San Siro, c’è il serio rischio di “ammazzare” anzitempo il campionato. Colpa dell’asterisco. Sì, la partita da recuperare, indi vittoria, darebbe un vantaggio importante a quindici giornate dalla fine. La paura del “+7” sulla prima inseguitrice in Serie A è tanta. E ciò porta a dare risalto a potenziali problemi all’no dell’ambiente. Su tutti il ...