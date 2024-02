Latte sintetico di Remilk | arriva l’ok anche per la commercializzazione in Canada

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La start up israeliana specializzata nella produzione dida laboratorio, incassa il via libera per la venditadi gelato, yogurt, formaggio cremoso privi di lattosio, colesterolo e ormoni della crescita

PORDENONE/UDINE - Quote latte, sono tornati i giorni della tempesta. Gli allevatori friulani sono nel panico perché arrivano nuove cartelle, il Tar del Friuli Venezia Giulia ha ...La start up israeliana specializzata nella produzione di latte da laboratorio, incassa il via libera per la vendita anche di gelato, yogurt, formaggio cremoso privi di lattosio, colesterolo e ormoni d ...Il corteo dei trattori dalla Celadina a viale Papa Giovanni, le storie degli agricoltori della pianura bergamasca. Massimiliano Ardigò: «Non chiediamo aiuti, solo che il nostro lavoro venga riconosciu ...