L’assessora Li Calzi illustra le novità della gara del 3 marzo La maratona va di corsa tra medaglie e t-shirt

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Una rassegna che eleva Bologna a capitale dello sport", diceallo Sport Roberta Lidurante la presentazioneBologna Marathon, quest’anno sotto il segno del numero tre, in una terza edizione che si terrà domenica 3, il terzo mese dell’anno. Sono numerose le partenze e gli arrivi in Piazza Maggiore, il cuore pulsante dell’edizione 2024. Il percorso prevede i canonici 42,195 chilometri, vinta nel 2023 dal bolognese David Colgan. Come lo scorso anno,parteciperà alla ’21 km Unipolmove Run Tune Up’, con l’obiettivo di chiudere il percorso entro le 2 ore. Oltre ai già citati, gli altri percorsi sono la ’30 km dei Portici’ e la non competitiva ’5 km Tecnocasa City ...