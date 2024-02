Lascio Vittorio Sgarbi | l' incontro ufficiale con Giorgia Meloni | la sua decisione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024)ha dato le dimissioni da sottosegretario alla Cultura. Dopo l'in serata a Palazzo Chigi con la premieril critico d'arte ha detto. "Mi sono dimesso, come annunciato, nelle mani della presidente del Consiglioe la ringrazio dell'attenzione che mi ha riservato". L'annuncio è stato dato dall'ormai ex sottosegretario sui social al termine del colloquio durato quasi un'ora con la presidente del Consiglio. Il casoha continuato a tenere banco in Parlamento in questi giorni, dopo le inchieste di Report e il caso del presunto quadro rubato. Tanto che il voto alla Camera sulla cosiddetta "mozione" presentata dalle opposizioni, per la revoca delle deleghe al ...