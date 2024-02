Lascia la Juve | tradisce per passare alla rivale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Intreccio di mercato e trattativa clamorosa che può decollare: laincassa una notizia che non fa piacere ai tifosi. “Crisi”. Una parola che Max Allegri ha utilizzato senza mascherare il ko con l’Inter, ma forse andando contro a quanto affermato durante la stagione. Il tecnico ha sempre parlato di obiettivo quarto posto, ma in cuor suo sperava forse di poter tentare il grande blitz contro i nerazzurri, poi fallito dopo l’autorete di Gatti. Cristiano Giuntoli, che beffa per lui (rompipallone.it) – LaPresseIl termine pronunciato dall’allenatore sembra forse esagerato se l’obiettivo reale è un piazzamento in Champions League, ma la sensazione, al netto degli annunci, è che Cristiano Giuntoli stia programmando una fase diversa, con due strade parallele che non si incroceranno in alcun modo. Il direttore bianconero sta lavorando su progetti differenti, e tutto ...