Larry Manteca gira Zombie Mandingo | così nascono le mie colonne sonore di finti film

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Milano, 9 febbraio 2024 –horror, atmosfere esotiche, sonorità funk e jazz, immaginario anni ‘70. Entriamo nel mondo di(aka Alessandro Paiola), compositore e musicista milanese, fresco della ristampa di, il lavoro d’esordio risalente al 2013. L’edizione su vinile è uscita per l’etichetta romana Four Flies. Chi è? E come nasce l’idea di? “è il mio alter ego, tenuto a battesimo per disegnare un immaginario musicale cinematografico anni ‘70. Dal 2010 circa pubblico su Youtube varie fake soundtrack (finte, ndr), composte soprattutto come ideale accompagnamento di pellicole ...