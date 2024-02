La sua faccia Il ballo di Travolta finisce sui giornali inglesi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È stata la polemica regina del Festival di Sanremo 2024: Johnballa "Ildel Qua Qua" con Amadeus e Fiorello fuori dall'Ariston. Da lì in poi nulla è stato più come prima. Bufera sulla pubblicità occulta delle scarpe e sulla stessa opportunità di trattare così un mito del cinema come. Il tormentone è finito anche sui, nonostantenon abbia firmato la liberatoria per far circolare il video. Potenza di internet... The original video above was deleted, but it's still making the rounds: https://t.co/qtr0SmM2Nk — Aleksandar Brezar (@brezaleksandar) February 8, 2024 Nelle immagini si vede l'attore statunitense eseguire le mosse dell'iconicoanni Ottanta. Ma è visibilmente imbarazzato. E i ...