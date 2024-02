La strage di Bologna “fu un atto politico eversivo dei Nar per destabilizzare lo Stato”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Ladinon fu spontaneismo armato, ma venne causata da un gruppo di terroristi di destra con un obiettivoben definito: “L'annientamento radicale del sistema borghese, portato avanti con una serie di attentati finalizzati al'ordine democratico. Non vi è quindi dubbio, per le modalità (para)militari con cui agivano e le dotazioni di eguale natura che si erano procurati, che il fine che muoveva i Nar era di tipo strettamentee aveva come mira le strutture dellodemocratico e la radicale distruzione della società”. Così i giudici della Corte d’assise d’appello che hanno confermato la condanna all’ergastolo per concorso nelladel 2 agosto 1980 ...