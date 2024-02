La seconda serata di Sanremo 2024 è di Geolier

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per chi era scettico davanti alla piccola rivoluzione di Amadeus, la soluzione della classifica non generale ma in chiave Top 5 persi è rivelata stuzzicante e capace di regalare conferme che stupiscono come colpi di scena. L'ultimo riguarda Angelina Mango, determinata a scuotere il festival con la sua cumbia della noia. Era nella prima top 5, quella della sala stampa e ora torna, un passo più avanti, in cima al podio dopo le votazioni del pubblico a casa e delle radio. Una doppia conferma che fa di lei la rivale più temibile e la concorrente più papabile per la terna (della) finale. Anche considerato che domani sera, di certo, conquisterà il favore di tanti e mostrerà ancora una volta quanto vale non appena omaggerà la memoria e la carriera del padre, cantando la sua Rondine. In un certo senso, nelle ultime due serate, si è ricomposta ...