La ‘scena fantozziana’ del deputato Filini Fdi | il Pd | “Ha consegnato la relazione del decreto sbagliato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sarà per il nome del protagonista, sarà una scelta involontaria, fatto sta che il Pd non ha dubbi: l’errore deldi Fratelli d’Italia, Francesco, relatore delCapitali, è degno di una “scena fantozziata”, come quelle che vedevano protagonisti Paolo Villaggio e Gigi Reder. I deputati del Pd hanno svelato cheha deciso di non parlare nell’aula di Montecitorio durante la discussione sulCapitali di cui è responsabile, preferendo consegnare il suo intervento al presidente della Camera Lorenzo Fontana “che lo mette agli atti, come riportato nel resoconto parlamentare della seduta di lunedì 5 febbraio”. Uno “strano comportamento per un relatore”, sottolinea il Pd visto che sarebbe suo compito illustrare il provvedimento. Ma comunque tutto a termini di regolamento. “Il ...