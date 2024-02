Ovvero gli Houthi condannano a morte tredici omosessuali (e poi Hamas, l’Iran, la Russia, la Cina…): in 25 righe la santa alleanza che ci vuole insegnare a stare al mondo ...Un invito insomma a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo ed essere trasformati in uomini e donne rinnovati che, dopo aver ricevuto la grazia del Battesimo nello Spirito, danno spazio a questa grazia ...Le delegazioni si sono incontrate per definire i punti su cui attaccare la giunta Ma la prospettiva è «una strategia per affrontare e vincere le prossime ...