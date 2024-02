La San Francesco è Centro Cefalee II livello

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La cefalea costituisce oggi uno dei disturbi più frequenti nella popolazione generale . In Italia circa il 50% della popolazione ha presentato o presenta una forma di cefalea primaria. L’impatto sulla qualità della vita è considerevole , l’emicrania è altamente disabilitante e l’OMS la ha colloca al 2° posto come causa di disabilità tra tutte le malattie. Per molti decenni la terapia farmacologica per questa condizione non ha conosciuto particolari innovazioni ed è rimasta sostanzialmente uguale dall’introduzione dei triptani. In questi ultimi anni sono emerse nuove e interessanti opzioni terapeutiche grazie all’avvento degli anticorpi monoclonali ed in particolare agli anticorpi anti CGRP che hanno “rivoluzionato” la cura di questa patologia in particolare per ciò che concerne il profilo di tollerabilità e di efficacia di cui godono queste nuove molecole. Il...