La Sad come Piero Pelù | rubano una borsetta tra il pubblico di Sanremo ed quella di Giulia Salemi VIDEO

Lo 'scippo' di una borsetta in platea: un bonus per il Fantasanremo, che impazza sul palco, e una citazione di Piero Pelù, che fece lo stesso gesto al festival 2020, per La Sad. Dopo aver portato sul ...Il gruppo non è notissimo al grande pubblico ma le chiome dei tre componenti hanno già attirato l’attenzione di tutti, anche perché ricordano quelle di nomi leggendari della musica. Ecco quali ...Giro di boa per il Festival di Sanremo 2024, che arriva alla terza serata del giovedì. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire in diretta minuto per minuto tut ...