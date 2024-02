La rivolta dei contadini è contro Bruxelles e il governo Meloni | prono ai diktat Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladeiha dimensione e respiro europeo e si rivolgel’establishment diche fa esclusivamente gli interessi della finanza e delle grandi aziende e vorrebbe riversare su di loro, come in genere sui settori popolari, il costo della riconversione ecologica dell’economia che è necessaria e urgente. È quindi del tutto comprensibile come, in Italia, la legittima collera degli agricoltori si dirigaile la sua corporazione burocratica di riferimento che è la Coldiretti che, nel fuoco della lotta sociale, rivela di possedere una ben scarsa rappresentatività., Lollobrigida & C. si sono infatti rivelati i proconsoli zelanti di von der Leyen e delle lobby che essa rappresenta. In quindici mesi e ...