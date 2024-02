La rinascita di Melegoni | Ho una carica pazzesca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Filippoera un predestinato che poi, complici un paio di infortuni di troppo, ha in parte deluso le attese (enormi) che c’erano su di lui. Giovane capitano di un’Atalanta zeppa di talenti come Carnesecchi, Bastoni (Inter), Colpani e Kulusevski, il centrocampista arrivato in prestito dal Genoa si sta rilanciando con la ‘camiseta’ granata sulle spalle e grazie anche alla fiducia che Nesta gli sta accordando. Anche in una delle ultime conferenze stampa, il tecnico ne ha elogiato la mentalità vincente: "Ho vistoarrabbiato perché dopo la gara col Pisa in cui aveva fatto un gran gol non l’ho fatto partire titolare, ma lui mi ha risposto allenandosi al doppio dell’intensità: è stato bravo, è proprio così che si fa e lo voglio sottolineare". Del suo rapporto col trainer della Regiaha parlato con il portale web ...