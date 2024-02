La ricetta del giorno | frittura di baccalà INGREDIENTI E PREPARAZIONE

La pasticceria di Iginio Massari in piazza Diaz ha messo in vendita le chiacchiere a 80 euro al chilo . Il prezzo del dolce del maestro pasticciere è ... (fanpage)

La tradizione culinaria di questo periodo vede il fritto protagonista, con la frittella che si distingue come la versione regina a Venezia. Non mancano le celebri ricette internazionali come churros e ...Il noto quotidiano si sofferma su alcuni degli argomenti più caldi del momento. Ecco alcuni titoli dell'ultima edizione: "Tutto contro. San Siro, Pioli bestia nera di Mazzarri e l'obbligo di fare ...“ADL ha la ricetta salvacalcio”. Titola così di spalla l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle idee del presidente del Napoli.