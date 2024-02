La reazione dei compagni | Mia figlia ora ha paura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sono passati quattro giorni dall’aggressione allo studente della scuola per cuochi, pasticceri e direttori di sala e di bar di via Gigli a Pieve Emanuele e la situazione lentamente sta tornando alla normalità. Ieri gli psicologi hanno iniziato a incontrare gli studenti, per primi quelli che hanno assistito alla scena cruenta, una ventina. Le notizie positive che giungono dall’ospedale, e che riferiscono di possibili dimissioni dello studente di 16 anni aggredito, stanno contribuendo a rasserenare gli animi anche se lo choc è stato forte. "Miaora hadi andare a scuola, per questo l’acamo tutti i giorni – racconta una madre –. Una storia brutta che speriamo si chiuda presto". A quanto racconta un’altra mamma, il cui figlio frequenta il primo anno, ci sono ancora tanti ragazzi che vivono queste vicende come un ...