La protesta trattori si sgonfia alle porte di Roma | agricoltori pochi e divisi | “Quelli venduti a Fratelli d’Italia”

“Sono confermati i trattori in viaggio per la città, il percorso ancora non lo sappiamo ma saremo scortati dalle forze dell’ordine. Confermo che la ... (ilfattoquotidiano)

che in questi giorni è messo parecchio in difficoltà dalle proteste, anche internamente, e preferirebbe il silenzio. La maggioranza, in questo senso, sta già litigando: Salvini e la Lega sono saliti ...Non si arrestano le iniziative legate alla protesta dei trattori. Una cinquantina di agricoltori e allevatori del Collettivo Agricoltori autonomi Alessandria-Asti sono partiti per raggiungere Sanremo ...I trattori sono arrivati a Sanremo ...Perché, nonostante quotidiani, telegiornali e siti dedichino ampio spazio alla loro protesta, nessun palco nel nostro Paese ha lo stesso valore di quello della ...