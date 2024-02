La protesta dei trattori arriva nel cuore di Roma

(Di venerdì 9 febbraio 2024) AGI - Gli agricoltori sonoti neldi. I quattrodel mini-corteo sono infatti giunti a piazza della Repubblica scortati dalla polizia. "Senza agricoltori niente cibo e niente futuro", si legge su un cartello. Il mini-corteo si sta dirigendo verso i punti più importanti della città. In quattro si sono immessi sulla carreggiata della Nomentana, sotto il controllo delle forze dell'ordine, per dirigersi verso il centro della Capitale. Isfileranno "per i punti più iconici della città" esponendo il tricolore, come annunciato ieri a margine dell'incontro in Prefettura. Aper "questa sera è confermato il corteo sul Grande raccordo anulare, non sappiamo soltanto l'ora": lo ha riferito all'AGI uno dei portavoce degli agricoltori in presidio a ...

Manifestazione simbolica di Riscatto Agricolo in mattinata a San Giovanni "per non creare disagi ai cittadini Roma ni", in serata la sfilata sul Gra ... (sbircialanotizia)

Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli stanno partendo dal Piemonte per andare a Sanremo a supporto della protesta degli agricoltori per portare ...due chiacchiere con Antonio Zangari (a capo dei ...MOBILITÀ Una riperimetrazione delle strade coinvolte; la posa in opera di nuovi arredi e piante in vaso; attività di animazione programmate; e, soprattutto, «colorazione ...«Quanto è assurdo scandalizzarsi per una persona senza vestiti e non per il modo in cui gli animali vengono uccisi e sfruttati» ...