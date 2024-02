La protesta degli agricoltori arriva a Roma | “Stasera sfileremo sul Gra”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – La: “Questa mattina verso le 9 partiremo con quattro trattori dal presidio di via Nomentana e dopo aver fatto un giro per il centro arriveremo in piazza San Giovanni dove sosteremo per circa mezz’ora per poi ritornare indietro“, spiegano all’Adnkronos Salvatore Fais e Maurizio Senigagliesi, portavoci del coordinamento nazionale di Riscatto Agricolo, il movimento che sta animando unada giorni in Italia. Si tratta però “di una manifestazione simbolica perché non vogliamo creare disagi ai cittadinini. Siamo in attesa di un incontro con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e oggi pomeriggio ci dovrebbe essere l’ufficialità. Vogliamo essere collaborativi”, ...