La proposta che fa discutere La Figc e la riforma dei campionati Che fine farà la Serie C?

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mentre la Lega Pro del presidente Matteo Marani dà il via libera all’utilizzo del Var per playoff e playout, decisione che "servirà anche come strumento di formazione per gli arbitri e per migliorare l’immagine dellaC", la Federcalcio vara un progetto dideiprofessionistici. Un piano che contemplerebbe la diminuzione da 100 a 80 squadre, lasciando immutateA eB, quindi di fatto facendo scomparire un girone di C, ma che prevederebbe anche l’eliminazione della stessa Lega Pro come organismo, dando così maggiore potere allaA. Si è appreso mercoledì scorso. La notizia è stata via via ripresa da tutto il mondo dell’informazione e da molti siti internet. Meno squadre al via, ma mantenendo la A e la B a venti partecipanti, maggiori controlli da ...