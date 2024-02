La prima intervista di Putin con un giornalista occidentale da quando è iniziata la guerra

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Due sedie bianche di legno, un tavolino per l’acqua al centro, due persone che si guardano a quattr’occhi in una sala dorata arredata male del Cremlino. Quella di Tucker Carlson, ex conduttore di Fox News licenziato nel 2023, a Vladimirè un’sconclusionata di due ore, oltre che una grande occasione persa, dal momento che era ladell’autocrate russo con undala Russia ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022. Carlson l’ha pubblicata giovedì sulla sua piattaforma streaming. Tema centrale dell’è stata, inevitabilmente, lain Ucraina.ha invitato gli Stati Uniti a «fare un accordo» per cedere il territorio ucraino alla Russia e porre fine alla ...

La nostra video intervista a Mr.Rain , in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Due altalene, che ci ha racconta to la storia dietro la ... ()

Il leader di Mosca: "Eravamo vicini alla pace ma Kiev ha obbedito agli ordini dei Paesi europei e degli Stati Uniti" La sconfitta della Russia in Ucraina è “impossibile“. Lo… Leggi ...L’attore quasi settantenne in questi giorni sugli schermi con ‘Povere creature!’ e con ‘Finalmente l’alba’, vive in Italia. E a 7 racconta: «Sì,mi sento italiano e mi piace. Bello che difendiate le vo ...Vladimir Putin esce allo scoperto e rilascia per la prima volta un’intervista ad un giornalista americano dopo l’inizio della guerra in Ucraina. La chiacchierata di circa due ore è stata rilasciata ...