La Pantera cerca continuità nel Pineto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il mese di ferro di febbraio, con due gare casalinghe e ben quattro in trasferta, compresa quella di Coppa Italia, è iniziato nel migliore dei modi, con la vittoria sulla Spal. Ora, però, si tratta di insistere, di daredi risultati, cosa che è mancata fino ad oggi e che, di fatto, non ha permesso alla Lucchese di rimanere stabilmente in zona play-off. L’occasione per dare un seguito al successo sugli estensi, capita domani pomeriggio, nel piccolo stadio diche riaprirà per l’occasione i battenti, dopo i necessari lavori di ristrutturazione, contro una squadra che sta attraversando un momento delicato (due pareggi e ben tre sconfitte da quando è iniziato il girone di ritorno), ma non per questo da sottovalutare, tutt’altro. Darenon vuol dire necessariamente che la Lucchese dovrà vincere per forza in ...