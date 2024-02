La ’Palla al centro’ di Renzi | Inizia il secondo tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Italia Viva scende in campo in vista delle elezioni amministrative ed Europee. Matteosarà a Siena per presentare il suo ultimo libroal, appuntamento all’Hotel Continental domenica 11 alle ore 11. Poi toccherà all’organismo dirigente del partito definire le linee di indirizzo e programmatiche in vista dell’election day. La riunione della cabina di regia di Italia Viva Siena è convocata per sabato 17 febbraio alle 9,30. Sarà il parlamentino provinciale a definire intese, alleanze e posizionamenti in vista del turno amministrativo, così come previsto dallo Statuto nazionale. Si tratterà di definire le linee di indirizzo politico e programmatico che consentiranno poi di dare la linea nei Comuni della provincia chiamati al voto. Oltre al presidente provinciale Paolo Cucini, fanno parte della cabina di regia altri ...