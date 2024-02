La nostra teoria su The Last of Us 3

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Da queste parti amiamo e odiamo Theof Us – Parte II. Un gioco che ci ha lasciato con le ossa rotte, che a volte ci ha fatto sentire scomodi con il joypad in mano e che forse non avremo mai il coraggio di rigiocare. Perché Theof Us – Parte 2 ci ha rapito, ci ha fatto stare male, è un videogioco che ha giocato con noi. Ci ha manipolato, ci ha fatto odiare chi non avremmo mai voluto e amare persone a cui non avremmo mai pensato di affezionarci, Per noi resta uno dei più grandi azzardi riusciti all’interno della cultura pop con un prodotto mainstream, ma anche un perfetto finale per la storia di Joel ed Ellie. Tutto questo per dire che Theof Us – Parte 3 sulla carta sarebbe un grande azzardo. Un’impresa che dovrebbe fare i conti con le ombre giganti dei due giochi che lo hanno preceduto. Di una terza parte del franchise ...