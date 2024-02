La Niña | fidanzato e vero nome | ecco chi è | tutte le informazioni sulla cantante

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La, il cuiè Carola Moccia, è una cantautrice, musicista e attrice italiana. Nata nel 1991 a Napoli, ha dimostrato un talento eccezionale per la musica, l’arte e il teatro. LaCarola Moccia, in arte La, è fidanzata con Alfredo Maddaluno, noto anche come KWSK NINJA.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.