La nevicata più intensa | Giuliacci spiazza tutti | ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Da giorni si vocifera che il maltempo sia pronto a tornare. Dopo settimane di giornate soleggiate e di temperature anomale, sembra che il cambio di passo sia scritto. Pioggia e vento travolgeranno la penisola. Ma non è tutto perché pare che la "più" interesserà alcune aree dell'Italia. Come scrive il team del colonnello Mario, infatti, "Sta per arrivare un carico davvero abbondante di neve sulle nostre montagne. Potrà arrivare localmente anche un metro di accumulo". Non avremo un ritorno dell'inverno vero, ma la neve farà capolino. Stando a quanto si legge su meteo.it, nel fine settimana ci sarà un netto cambiamento. "Oramai è arrivata una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantico: essa, avvicinandosi al nostro Paese, richiama venti intensi dai quadranti meridionali, ...