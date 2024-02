La musica di Lucio Battisti a sostegno di Fondazione Artet

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Bergamo.presenta un concerto di beneficenza dedicato alladi. Lunedì 19 febbraio alle 21 si esibiscono al Teatro Donizetti di Bergamo la band 2 Mondi e l’Italian Academy Orchestra, con la partecipazione di Dario Baldan Bembo e di Lenny Zakatek, voce degli Alan Parsons Project. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Donizetti (da martedì a sabato, dalle 13 alle 20) oppure online, tramite il circuito Vivaticket. L’evento ha il contributo di Gewiss e Siad. Il ricavato della serata sosterrà le attività di ricerca di. La band 2 Mondi, capitanata da Massimo Numa, omaggia da sempre lae le parole di. L’Italian Academy ...

A grandi passi verso la 66esima edizione dello Zecchino d’oro, in programma dal 1° al 3 dicembre con la direzione artistica di Carlo Conti: ... (ilfattoquotidiano)

Un ragazzo e una ragazza si incontrano dopo tanti anni. Entrambi, cresciuti, erano rimasti ai momenti di gioia delle giornate trascorse al mare e ai giochi sull’erba, ma quando si ritrovano l’uno di ..."Lucio Battisti Numero Uno" è la puntata speciale di “Techeteche Show” in onda venerdì 2 febbraio alle 21.30 su Rai 1 ...Tutto è cominciato con una telefonata: “Ero a New York in viaggio d'affari quando mi ha chiamato uno stretto collaboratore di Lou Reed”, racconta Matt Sullivan, co-fondatore e proprietario della Light ...