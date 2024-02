La mostra che ’fotografa’ Pesaro tra immagini e visioni di cultura

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Più di 300 persone per l’inaugurazione, tante recensioni positive e lo scorso lunedì un’apertura straordinaria per il Sindaco diMatteo Ricci. Una scoperta che continua quella allo Spazio Bianco diche dal 20 gennaio fino al 18 febbraio ospita unaalternativa dal nome ‘in un oggetto’,della Capitale italiana della2024 a cura di Antonella Speziale, Paolo Giommi e Marcello Sparaventi. Un’idea originale quella dell’Associazione Centrale Fotografia che ha deciso di raccontare la città diattraverso, appunto, il tema dell’Oggetto. "Dopo la splendida inaugurazione con la presenza del vicesindaco Daniele Vimini e il direttore diMusei Marcello Smarrelli tantissime ...

Loredana Bertè prima in classifica è un gesto al limite del pietismo che la stessa artista non merita. Troppo potere a giornalisti e tele voto : a ... (fanpage)

Si tratta di oltre 1000 oggetti provenienti da vari musei rumeni e moldavi, che testimoniano lo sviluppo storico e culturale dell’antica Dacia in un arco di oltre 1500 anni, dall’VIII secolo a.C.SUNNYVALE, California - BioCardia, Inc. (NASDAQ:BCDA), azienda biotecnologica specializzata in terapie cellulari per le malattie cardiovascolari, ha annunciato l'attivazione di uno studio pivotale per ...Si tratta di oltre 1000 oggetti provenienti da vari musei rumeni e moldavi, che testimoniano lo sviluppo storico e culturale dell’antica Dacia in un arco di oltre 1500 anni, dall’VIII secolo a.C.