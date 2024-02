La metamorfosi del capitalismo nell’epoca dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Quale nesso intercorre oggi, in questo fosco e inde­cifrabile presente, tra parole e oggetti o, secondo la traiettoria che si vuole qui intraprendere, tra econo­mia del linguaggio e linguaggio dell’economia? Non assistiamo infatti a una contemporanea e parallela dissoluzione, da un lato, dell’oggettualità (la plasticità dell’oggetto, la materialità della cosa, la fungibilità-utilità del bene), e dall’altro della soggettività, dive­nuta ormai correlato e referente delle nuove pratiche di finanziarizzazione? Viene spontaneo, davanti a queste domande, il ri­mando alla pressante attualità di certe filosofie che parlano di «perdita delle cose» in un mondo sempre più segnato dalla dominanza del web e dell’AI: della Rete e dell’Artificial Intelligence. Ma altrettanto dif­ficile è resistere alla tentazione di compiere un viag­gio a ritroso per scoprire gli antefatti di questo esito. Un viaggio ...