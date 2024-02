La lupa Sibilla torna in libertà nel parco dei Sibillini dopo le cure

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Visso, 9 febbraio 2024 – IlNazionale dei Montiha effettuato con successo l’intervento di rilascio in natura della”. Si tratta dellache, a poco più di quattro mesi di età, era stata ritrovata il 3 ottobre 2023 nei pressi di Norcia, in condizioni molto debilitate a causa di una grave forma di rogna, che tra l’altro l’aveva resa completamente glabra ed era stata subito trasferita all’Ospedale Veterinario Didattico dell’Università degli Studi di Perugia dall’Associazione WildUmbria per le primela sua stabilizzazione clinica era stata accolta nelle strutture dell’associazione stessa per le successive fasi di degenza. Una volta guarita, il 20 dicembre era stata trasferita presso il Centro di Recupero degli Animali Selvatici ...