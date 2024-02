La Lega attacca FdI Ma l’Irpef agricola l’ha votata pure Salvini

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Unadi… lotta e di governo. Prosegue da mesi la faida interna alla maggioranza dove il Carroccio guidato da Matteo, da tempo in crisi di consensi, non fa altro che rimarcare la propria differenza dal resto del governo guidato da Giorgia Meloni nella speranza di recuperare il terreno perduto. Una dinamica ormai antica e per la quale non ci si dovrebbe sorprendere se non fosse che ora laè arrivata al paradosso visto che ha deciso di cavalcare la protesta dei trattori, sconfessando le decisioni e i provvedimenti dell’esecutivo di cui fa parte e che lo stesso partito del Capitano ha contribuito ad approvare. Il Carroccio rivuole l’esenzione del. Che però ha contribuito a cancellare Come spesso accade in situazioni come queste,lancia il sasso e ...

Dusan #Vlahovic, in dubbio per #JuveUdinese, è stato eletto dalla Lega #SerieA 'Player of the month', per ciò che concerne il mese di gennaio. #Juventus #MVP In attacco quindi sono tre i ...Attacco al potere: il clou del sabato europeo di calcio offre Real Madrid-Girona e Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, stesso orario (18.30), stesso scenario (sfida quasi decisiva per il titolo in Liga e ...lanciando un attacco alle realtà più piccole. “Bisogna resettare la Lega, non è riducendo la Serie A a 18 squadre che si risolvono i problemi. C’è un campionato della parte sinistra della classifica e ...