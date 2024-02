La Fondazione An presenta “Dall’Italia al cielo” | ritratti di istriani e giuliano-dalmata | da Missoni a Laura Antonelli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) “aldi, giuliani e dalmati”: il 14 gennaio, in anteprima nazionale a Roma (nei locali dellaAn), si terrà lazione dell’ultimo libro di Cristina Di Giorgi, pubblicato da Eclettica Edizioni e “dedicato a tutti gli italiani due volte”, come sottolinea l’autrice che riprende una citazione di Ottavio, “italiani per nascita e per scelta”. Il libro, con la prefazione di Marino Micich, è un mosaico di vite di italiani che hanno messo l’Italia al primo posto. Figure diversissime tra loro, tempi e luoghi distanti: sono artisti, intellettuali, sportivi, giornalisti, tutti accomunati dall’amore per l’Italia. LaAnal ...